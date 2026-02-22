Milano-Cortina: Mattarella, 'sogno atleti contagioso e benefico'

Milano 2 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio il Comitato olimpico internazionale perché continua a sviluppare nel mondo quest’esperienza di incontro, di passione, di educazione, di cultura condivisa. Ringrazio gli atleti. Il loro sogno è contagioso e benefico. Sono esempio per mil...

Milano 2 feb. (Adnkronos) – "Ringrazio il Comitato olimpico internazionale perché continua a sviluppare nel mondo quest’esperienza di incontro, di passione, di educazione, di cultura condivisa. Ringrazio gli atleti. Il loro sogno è contagioso e benefico. Sono esempio per milioni di giovani in tutto il mondo. Tante ragazze e tanti ragazzi, dopo aver seguito i giochi, si avvieranno alla pratica dello sport.

Un grande contributo allo sviluppo dei popoli". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione della 145/ma sessione del Comitato olimpico internazionale al Teatro alla Scala a Milano.

"Auguro a tutti, a voi, dirigenti dello sport, agli atleti, ai tecnici, agli spettatori di ogni Continente, di emozionarsi e di trasmettere la passione che già si avverte in questo incantevole teatro; dove, come ha sottolineato la presidente Coventry, avvertiamo i fili preziosi che legano musica e sport. L’Italia -ha concluso il Capo dello Stato- vi augura una buona, felice, indimenticabile Olimpiade!"