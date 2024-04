Milano-Cortina: Mit, 'Anac conferma validità nomina ad di Simico Saldini'

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Nessun problema per Fabio Massimo Saldini, ad di Simico". Lo assicura il Mit in una nota nella quale spiega che L'Anac, Autorità nazionale anticorruzione, rispondendo alla segnalazione relativa alla presunta illegittimità nel conferimento d...

Milano, 15 apr. (Adnkronos) – "Nessun problema per Fabio Massimo Saldini, ad di Simico". Lo assicura il Mit in una nota nella quale spiega che L'Anac, Autorità nazionale anticorruzione, rispondendo alla segnalazione relativa alla presunta illegittimità nel conferimento dell’incarico di amministratore delegato della Simico-Società infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026, ha confermato la validità della nomina dell’architetto Saldini quale amministratore delegato, secondo la designazione fatta dal governo, e in particolare dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Secondo l’Anac, che ha deliberato per l'archiviazione, non ricorre infatti la fattispecie dell’inconferibilità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 39 del 2013, rientrando la Simico nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, e non in quella degli enti pubblici.