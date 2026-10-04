Il giovedì 1 ottobre il settimanale più letto d’Italia ha organizzato un evento esclusivo al Teatro Manzoni di Milano per svelare la sua nuova linea editoriale. L’incontro, riservato a top client, imprenditori e volti noti dello spettacolo, ha rappresentato il punto di partenza di una trasformazione che tocca contenuti, autori e format digitali.

Le nuove firme: volti famosi al servizio del giornalismo people

Tra le presenze più rilevanti, il direttore Massimo Borgnis ha presentato una rosa di collaboratori provenienti da televisione, cucina e investigazione. Cesara Buonamici curerà la rubrica “4 chiacchiere tra BuonAmici”, offrendo una visione intima e autorevole sull’attualità settimanale. Antonella Clerici prenderà in mano la colonna “Pensieri stupendi”, dedicata al lifestyle e alla positività quotidiana.

Viaggi, cucina e cronaca con le nuove rubriche

Alessia Marcuzzi introdurrà “Sì, viaggiare”, un diario visivo che in questa edizione mette a fuoco Londra, tra mete iconiche e consigli di stile. Benedetta Rossi presenterà “Fatto in casa per Chi”, con ricette pratiche e suggerimenti per la cucina di tutti i giorni. Gianluigi Nuzzi aprirà lo spazio “Segreti&Delitti”, dove approfondirà casi di cronaca e retroscena investigativi, mentre Dario Maltese condurrà interviste a protagonisti dello spettacolo e della cultura.

Infine, Giuseppe Candela rafforzerà la sezione gossip con interviste esclusive.

Romanzi di Chi: la vita dei protagonisti in due puntate

Una delle novità più attese è la serie “Romanzi di Chi”, una raccolta di biografie narrative dedicate ai personaggi più amati del panorama italiano. Dopo le storie di Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Chiara Ferragni e Al Bano, la nuova edizione propone una monografia su Fedez distribuita in due puntate. L’iniziativa, curata da una squadra di scrittori, svela successi, fragilità e la recente rinascita dell’artista, e sarà letta a puntate da Selvaggia Lucarelli durante l’evento, che ha definito il lavoro “come un bambino ricco”.

L’ecosistema digitale di Chi: audience, social e partnership

Il rilancio si inserisce in un ecosistema multipiattaforma che supera i 3 milioni di contatti complessivi. Il sito rimane la fonte primaria di scoop, foto esclusive e anticipazioni, mentre l’account Instagram @chimagazineit conta quasi 900mila follower ed è il profilo numero uno in Italia nel segmento People/Vip. Solo ad agosto, la community ha generato oltre 100 milioni di visualizzazioni testimonianza della capacità del brand di catturare l’attenzione del pubblico.

Partner di prestigio per una serata di lusso

La cena di gala è stata curata da Vicook con menù d’eccellenza, mentre la torta celebrativa è stata realizzata da Da Vittorio. Il brindisi ha avuto come protagonista il Comte de Montaigne Champagne partner storico del magazine, accanto a MARTINI che ha proposto una selezione di spritz su misura. Per gli ospiti sono stati riservati omaggi di Dr Kleein (beauty), Lovrén (make-up) e Velym Haute Parfumerie (set di fragranze). La raccolta pubblicitaria è gestita da Piemme Spa concessionaria esclusiva dei brand Mondadori Media.

Il risultato atteso è una testata più viva, autentica e vicina al pubblico, capace di mantenere il ruolo di specchio della società italiana pur evolvendosi con le nuove tendenze del media.