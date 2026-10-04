Le elezioni di medio termine statunitensi, fissate per il novembre 3, rappresentano una tappa cruciale per il Partito Repubblicano, soprattutto dopo le recenti fluttuazioni dei sondaggi. In questo contesto, il presidente donald trump ha intensificato il suo impegno in tournée elettorali, puntando a rinvigorire gli elettori in una serie di stati chiave.

Il 3 ottobre, Trump si è esibito davanti a una folla a Vandalia, Ohio, dove ha lanciato la dichiarazione che una “grande sorpresa” attende gli elettori. Il discorso ha messo in risalto la necessità di partecipare in massa alle urne, con l’obiettivo di superare le aspettative degli osservatori politici.

Il comizio di Trump a Vandalia e la promessa di una sorpresa

Durante l’intervento, Trump ha invocato il motto «Just get out and vote», sottolineando che il risultato delle elezioni dipende dalla presenza di ogni singolo elettore. Ha poi aggiunto: «If you do that, we’re going to win, and we’re going to win big». Il presidente ha ricordato di aver ottenuto più del 55 percento dei voti in Ohio alle elezioni presidenziali del 2024, ma ha ammesso che le recenti difficoltà economiche – tra cui un aumento del 35 percento del prezzo della benzina, che ha raggiunto $4.16 per gallone secondo l’AAA – hanno eroso la sua popolarità.

La gara al Senato in Ohio: Husted contro Sherrod Brown

Nel frattempo, la corsa al Senato di Ohio è diventata una delle più seguite. Il candidato repubblicano Jon Husted, attuale vicegovernatore, fronteggia il democratico Sherrod Brown. I sondaggi più recenti mostrano un vantaggio di circa 4-5 percento per Brown, ma la gara resta incerta, collocandosi tra un “toss-up” e un leggero “lean democratic”.

Le tensioni economiche hanno alimentato il dibattito: oltre al costo della benzina, le tariffe canadesi retaliatorie hanno colpito circa $3 miliardi di esportazioni dell’Ohio, come riportato dalla CBC. Husted ha cercato di rispondere evidenziando il suo impegno per la riduzione dei prezzi, sostenendo che gli Stati Uniti debbano “vincere la guerra in Iran ‘on our terms’”.

Il dibattito sui data centre

Un tema caldo è stato quello dei data centre destinati all’intelligenza artificiale. Trump ha difeso la presenza di queste strutture, affermando che chiudere i centri significherebbe spedirli in Cina, con enormi perdite economiche per l’Ohio. Husted, come promotore di una proposta legislativa, ha voluto aumentare le tariffe per i grandi consumatori di energia, ma la proposta è stata bloccata dai democratici. Il senatore Brown ha accusato Husted di aver concesso “miliardi di agevolazioni fiscali a Big Tech” per attrarre i data centre, lasciando poi i cittadini a pagare il prezzo dell’energia.

Alaska: la sfida di Mary Peltola e le prospettive repubblicane

Passando all’Alaska, le speranze democratiche si fondano sulla figura di Mary Peltola, ex deputata e candidata che ha condotto una campagna molto originale, utilizzando quad, idrovolanti e indossando la tradizionale casacca kuspuk. Il New York Times ha definito la sua proposta “di eccezionale competenza”. Nonostante l’Alaska sia tradizionalmente un bastione repubblicano, Peltola ha ottenuto un leggero vantaggio nei sondaggi e ha vinto le primarie contro il senatore repubblicano in carica Dan Sullivan.

Il contesto alcolico dell’Alaska è peggiorato a causa dei costi elevati del carburante e del diesel per il riscaldamento, fattori che hanno ridotto l’approvazione di Trump a livelli minimi. Tuttavia, la strategia di Peltola, caratterizzata da una forte presenza sul territorio e da un uso mirato dei social media, sembra aver colpito gli elettori indecisi, lasciando i repubblicani con un margine ristretto.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se la spinta del presidente riuscirà a ribaltare le previsioni dei sondaggi, sia in Ohio che in Alaska.