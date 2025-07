Milano-Cortina: ok Camera a decreto legge su grandi eventi sportivi

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – Via libera della Camera con 168 voti a favore, 109 contrari e 6 astenuti al decreto legge contenente disposizioni per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

Il provvedimento è finalizzato al rispetto degli impegni assunti a garanzia e sostegno della candidatura italiana all'organizzazione dei Giochi olimpici invernali e Giochi paralimpici invernali 'Milano Cortina 2026'.

Inoltre si interviene con disposizioni relative alla 38esima edizione dell’America’s Cup-Napoli 2027 e ad altri grandi eventi sportivi, come la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo-Taranto 2026 e le Finali Atp. Sono anche introdotte norme in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al cosiddetto match fixing, in caso di flussi anomali di scommesse.

Il decreto, che va convertito in legge entro il prossimo 29 agosto, passa ora all'esame del Senato.