Milano: difesa Bezziccheri, 'nessun sistema corruttivo, sgomenti per carcere'

Milano, 8 ago. (Adnkronos) – "Abbiamo presentato tutti gli elementi in fatto e in diritto che riteniamo assolutamente in contrasto con le ipotesi di reato per cui si procede: non c'è nessun sistema corruttivo al quale Bezziccheri abbia partecipato, non c'è nessun illecito urbanistico nelle operazioni che Bezziccheri ha portato avanti". Lo afferma l'avvocato Andrea Soliani, difensore di Andrea Bezziccheri in carcere con l'accusa di corruzione per l'inchiesta sull'urbanistica, al termine dell'udienza – durata circa due ore – davanti al Riesame di Milano.

"Abbiamo parlato a lungo e abbiamo depositato una serie di atti e confidiamo sul fatto che arrivi un giudice a valutare in concreto questi elementi per dire che non esiste nulla di penalmente rilevante" aggiunge il legale che – insieme al collega De Luca – assiste l'ex patron di Bluestone. "La custodia cautelare in carcere ci lascia sgomenti" evidenzia l'avvocato De Luca, misura su cui la procura – rappresentata dalle pm Tiziana Siciliano e Marina Petruzzella – ha insistito. La decisione del Riesame – mentre Bezziccheri ha lasciato il Palazzo di giustizia su un furgone della Polizia penitenziaria – è attesa in temi stretti, ma nulla in più emerge sulle tempistiche riguardo la scelta sull'esigenza cautelare.