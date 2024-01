Milano: disordini a partita calcio Legnano-Piacenza, daspo Willy per 11 tifosi legnanesi

Milano: disordini a partita calcio Legnano-Piacenza, daspo Willy per 11 tifos...

Milano, 24 gen.(Adnkronos) – Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso 11 provvedimenti di prevenzione, il cosiddetto daspo Willy, nei confronti di altrettanti supporter legnanesi, già destinatari la scorsa settimane dei daspo per aver partecipato a disordini e violenze contro le forze dell’ordine e la tifoseria ospite, in occasione della partita Legnano-Piacenza, valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie D – girone B.

Le misure emesse dal questore vietano, tra i 12 e i 18 mesi, di accedere a bar, pasticcerie, gelaterie e tutti gli esercizi pubblici con somministrazione di bevande presenti in tutta l’area attorno al campo sportivo Mari. L’interdizione all’accesso ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico al quale è vietato l’accesso.

L’attività istruttoria svolta dalla divisione anticrimine della questura ha preso il via dopo l’attività investigativa condotta dai poliziotti del commissariato Legnano sugli scontri che quel giorno ebbero inizio nei pressi dello storico ritrovo della tifoseria organizzata 'Boys Legnano 1980' e a seguito dei quali diversi agenti della polizia riportarono delle contusioni.