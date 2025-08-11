Milano: Fastweb su Basciano, braccialetti elettronici ancora disponibili ad agosto

Milano, 11 ago. (Adnkronos) - Nessun problema: i braccialetti elettronici per il mese di agosto non sono terminati e Alessandro Basciano potrebbe ottenere il suo se il 14 agosto (dopo non essersi presentato il 6 agosto) varcherà la soglia del commissariato Centro a Milano. A correggere il tir...

Milano, 11 ago. (Adnkronos) – Nessun problema: i braccialetti elettronici per il mese di agosto non sono terminati e Alessandro Basciano potrebbe ottenere il suo se il 14 agosto (dopo non essersi presentato il 6 agosto) varcherà la soglia del commissariato Centro a Milano. A correggere il tiro – rispetto alle notizie di stampa di poche ore fa – è Fastweb, società che opera esclusivamente come fornitore tecnico del servizio.

"I tempi e le modalità di installazione dei dispositivi sono stabiliti dalle forze dell'ordine" e Fastweb, "per ragioni di tutela della privacy, non conosce l'identità dei destinatari del provvedimento". Tuttavia la società segnala – diversamente da quanto risultava agli inquirenti – "che non essendo stata ancora raggiunta la soglia contrattuale prevista per il mese di agosto non sussistono, a oggi, carenze nella fornitura dei dispositivi".