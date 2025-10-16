Milano: femminicidio Genini, Soncin in silenzio davanti a gip

Milano, 16 ott. – (Adnkronos) – Gianluca Soncin, il 52enne fermato per l’omicidio volontario pluriaggravato della compagna Pamela Genini si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Tommaso Perna, che lo ha interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore.
