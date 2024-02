Milano: il talento di Giuseppe De Nittis in mostra a Palazzo Reale dal 24 febbraio

Milano: il talento di Giuseppe De Nittis in mostra a Palazzo Reale dal 24 feb...

Milano, 20 feb. (Adnkronos) – Apre sabato prossimo 24 febbraio, a Palazzo Reale di Milano, 'De Nittis. Pittore della vita moderna', una monografica che celebra il talento del pittore italiano, tra i grandi protagonisti della pittura dell’Ottocento europeo.

Per la prima volta in mostra, a Palazzo Reale, circa 90 dipinti, tra olii e pastelli, provenienti dalle principali collezioni pubbliche e private, italiane e straniere, tra cui il Musée d’Orsay e il Petit Palais di Parigi, i Musée des Beaux-Arts di Reims e di Dunquerke, gli Uffizi di Firenze, solo per citarne alcuni, oltre allo straordinario nucleo di opere conservate alla Gam di Milano e una selezione dalla Pinacoteca di Barletta, intitolata al Pittore, che ne conserva un eccezionale numero a seguito del lascito testamentario della vedova Leontine De Nittis.

In 'De Nittis. Pittore della vita moderna' viene esaltata la statura internazionale di un pittore che è stato, insieme a Boldini, il più grande degli italiani a Parigi, dove è riuscito a reggere il confronto con Manet, Degas e gli impressionisti, con cui ha saputo condividere, pur nella diversità del linguaggio pittorico, l’aspirazione a rivoluzionare l’idea stessa della pittura, scardinando una volta per sempre la gerarchia dei generi per raggiungere quell’autonomia dell’arte che è stata la massima aspirazione della modernità. La mostra è accompagnata da un ricco catalogo pubblicato da Silvana Editoriale.