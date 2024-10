Milano continua a essere un punto di riferimento nel mercato immobiliare di lusso, con prezzi che raggiungono picchi di 24.000 euro al metro quadro in alcune aree esclusive.

Milano: ecco la mappa delle case coi prezzi più alti

Secondo il rapporto di Engel & Völkers, nel primo semestre del 2024, il mercato ha mantenuto stabilità nonostante un calo generale delle compravendite. Gli immobili di lusso, in particolare quelli oltre i 2 milioni di euro, hanno visto una domanda crescente, sostenuta principalmente da acquirenti stranieri.

– Quadrilatero della Moda: fino a 24.000 euro/mq per proprietà ristrutturate.

– Brera e Castello-Foro Buonaparte: prezzi intorno ai 21.000 euro/mq.

– San Babila e Cordusio: valori compresi tra 18.000 e 19.000 euro/mq.

– City Life: prezzi che sfiorano i 15.000 euro/mq.

– Sempione-Arco della Pace-Chinatown: circa 10.000 euro/mq.

Milano: la mappa dei quartieri con i prezzi delle case più elevati

Le famiglie tendono a preferire zone più decentrate con buoni servizi, come Gambara-Bande Nere e San Siro, dove i prezzi si aggirano sui 4.200 euro/mq. Le aree in fase di riqualificazione urbana, ben collegate al centro, sono particolarmente ambite.

I tempi di vendita si sono stabilizzati attorno ai 2-3 mesi per immobili in buone condizioni, mentre per quelli da ristrutturare possono arrivare fino a 6 mesi. Nonostante la scarsità di offerta, il mercato immobiliare di lusso a Milano si dimostra resiliente, con una continua ricerca da parte degli investitori per case dotate di servizi moderni e spazi esterni.