Milano: La Russa jr, 'richieste a gip per mettere fine a sofferenza ragazza e mia'

Milano, 13 nov. (Adnkronos) - "Leonardo è imputato per un solo messaggio video di 5 secondi che ha sempre sostenuto essere stato autorizzato dalla ragazza 'purché fosse destinato solo a Gilardoni', circostanza non negata dalla stessa, la quale ha dichiarato di non ricord...

Milano, 13 nov. (Adnkronos) – "Leonardo è imputato per un solo messaggio video di 5 secondi che ha sempre sostenuto essere stato autorizzato dalla ragazza 'purché fosse destinato solo a Gilardoni', circostanza non negata dalla stessa, la quale ha dichiarato di non ricordare nulla". Leonardo La Russa "ha tuttavia deciso di avanzare le richieste in esame al gip con lo scopo dichiarato (anche attraverso una lettera) di far cessare ogni sofferenza alla ragazza e a lui stesso e far ritrovare pace ad entrambi".

Lo afferma, in una nota, l'avvocato Adriano Bazzoni al termine dell'udienza che vede il figlio del presidente del Senato indagato per revenge porn.

"Il gip ha rinviato l’esame della posizione di Leonardo La Russa per valutare sia la possibilità che l’offerta di risarcimento estingua il reato sia, in subordine, la possibilità del percorso di giustizia riparativa" conclude l'avvocato.