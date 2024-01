**Milano: lite tra studenti, aggressore arrestato per tentato omicidio**

Milano, 12 gen. (Adnkronos) – Uno dei due sedicenni coinvolti nella lite scoppiata fuori scuola a San Donato Milanese è stato arrestato per tentato omicidio. Si tratta del giovane che ha colpito all'addome con un taglierino il compagno di classe, coetaneo. attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda.

Le condizioni della vittima sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 60 giorni.