Milano: parroco Turbigo, 'diritto comunità islamica riunirsi, dovere Comune rispondere'**

Milano, 6 apr.(Adnkronos) – "Io sono venuto a conoscenza di questa situazione solo qualche giorno fa, dopo Pasqua; credo ci sia sicuramente il diritto, da parte della comunità islamica, di avere dei luoghi e che ci sia il dovere, da parte delle istituzioni, di rispondere alle richieste. Detto questo, se il Comune non ha spazi, non può certo inventarseli". Così all'Adnkronos il parroco di Turbigo, don Carlo Rossini, commenta il 'no' del sindaco Fabrizio Allevi alla concessione di spazi pubblici per la festa di fine Ramadan.

Nella cittadina del Milanese, spiega il parroco, c'è una "discreta percentuale" di abitanti di fede islamica, "siamo nell'ordine di qualche centinaia" e finora "non ci sono mai stati problemi" nei rapporti tra le comunità. Per questo, osserva, "non mi sembra di dire nulla di particolare. Semplicemente c'è il loro diritto di ritrovarsi e il dovere del Comune di rispondere. Se, però, il Comune non ha i posti, non può costruirli in una settimana".