La notizia arriva da Milano. In una scuola della città lombarda, una preside portava a lavoro, tutti i giorni, il suo cane. Si tratta di un pitbull che arrivava presso l’istituto scolastico sempre al guinzaglio, seppur senza la museruola sul muso. La donna portava sempre il suo cane a scuola e il peloso era presente persino nelle riunioni. Da qui la denuncia per la preside. Capiamone di più.

Denuncia per la preside di Milano

Da quanto raccontato su La Repubblica, la preside arrivava a scuola con il suo pitbull già dal lontano 2019, fino a che i dipendenti non hanno deciso di denunciare.

Cosa si legge nella denuncia dei dipendenti?

Con la presente si intende rappresentare alle Vostre istituzioni che la dirigente scolastica dal mese di aprile 2023 si reca quotidianamente a scuola in compagnia di un pitbull condotto al guinzaglio e sprovvisto di museruola. Anche le riunioni collegiali e non avvengono alla presenza del suddetto cane come si può evincere dalle fotografie allegate. Secondo quanto riferito dalla dirigente, questa situazione avrebbe dovuto essere breve e temporanea perché causata dalla positività al Covid della dog sitter. Ma, dopo quasi un anno, la situazione continua a permanere.