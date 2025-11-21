Milano: studente accoltellato, arrestato risponde a gip 'sono preoccupatissimo per vittima'

Milano, 21 nov. (Adnkronos) - "Il ragazzo ha risposto. In questo momento è davvero preoccupatissimo e sconvolto per le condizioni della vittima a cui manifesta ovviamente vicinanza, augurandogli il meglio e anch'io personalmente vorrei fare lo stesso per la famiglia perché mi...

Milano, 21 nov. (Adnkronos) – "Il ragazzo ha risposto. In questo momento è davvero preoccupatissimo e sconvolto per le condizioni della vittima a cui manifesta ovviamente vicinanza, augurandogli il meglio e anch'io personalmente vorrei fare lo stesso per la famiglia perché mi sembra doveroso farlo". Lo afferma Elena Patrucchi, legale di uno dei maggiorenni accusato di aver partecipato – il suo ruolo sarebbe stato di 'palo' nella rapina e nel tentato omicidio – all’accoltellamento dello studente di 22 anni aggredito lo scorso 12 ottobre in zona corso Como.

Parole pronunciate dalla difesa al termine dell'interrogatorio, nel carcere di San Vittore, davanti alla gip Chiara Valori. La vittima accoltellata e colpita con calci e pugni ha riportato danni permanenti. Anche gli altri quattro giovani, di cui tre minorenni, saranno interrogati in giornata.