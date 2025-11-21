Milano: studente accoltellato, prime ammissioni al gip 'non c'ho visto più'

Milano, 21 nov. (Adnkronos) - Arrivano le prime ammissioni, e insieme il tentativo di sminuire e rimpallarsi le responsabilità, da parte dei due maggiorenni arrestati con l'accusa di rapina e tentato omicidio dello studente di 22 anni colpito con calci e pugni e accoltellato lo scorso 12...

Milano, 21 nov. (Adnkronos) – Arrivano le prime ammissioni, e insieme il tentativo di sminuire e rimpallarsi le responsabilità, da parte dei due maggiorenni arrestati con l'accusa di rapina e tentato omicidio dello studente di 22 anni colpito con calci e pugni e accoltellato lo scorso 12 ottobre in corso Como a Milano e che rischio di restare paraplegico.

Sentiti dalla gip Chiara Valori i due si sono detti entrambi dispiaciuti per la vittima.

"Non c'ho visto più, non pensavo di averlo colpito così. Giravo armato del coltello, perché sono stato aggredito in passato". È la versione resa dal diciottenne. Lui e l'altro maggiorenne, che sostanzialmente avrebbe fatto da 'palo', si rimpallano le responsabilità con gli altri tre minorenni arrestati. "Sono intervenuto dopo nella zuffa e non c'ho visto più", aggiunge durante l'interrogatorio il presunto accoltellatore. Prima di lui avrebbero agito, stando al suo racconto, i tre minori. La decisione della giudice Valori sulla misura in carcere – i difensori hanno chiesto i domiciliari – è attesa la prossima settimana.