Milano: Tancredi e Marinoni rinviati a giovedì, tempo a difesa per chat depositate

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – Il Tribunale del Riesame di Milano ha rinviato al 14 agosto – quando era già prevista l'udienza per l'imprenditore Federico Pella – l'udienza per discutere sulle esigenze cautelari dell'ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e dell'ex presidente della Commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni, entrambi ai domiciliari nell'inchiesta sull'urbanistica.

"Sono stati depositati stamattina da parte della Procura dei documenti ulteriori e quindi abbiamo chiesto un termine per poter esaminarli", ha spiegato il legale Giovanni Brambilla Pisoni che assiste Tancredi.

La stessa richiesta è stata avanzata dall'avvocato Eugenio Bono, difensore di Marinoni che a differenza di Tancredi non era presente all'udienza.

Tra i documenti depositati dai pm risulterebbero anche chat che coinvolgono il sindaco Giuseppe Sala. "Ho appreso prima dalla stampa che avrebbero depositato oggi i documenti, provvederò nello stesso modo avvertendo prima la stampa e poi depositando" replica l'avvocato Brambilla Pisoni a chi gli chiede se anche lui presenterà una memoria.