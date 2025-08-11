Milano, 11 ago. (Adnkronos) – Un uomo è stato arrestato per aver dato fuoco a cinque auto della Polizia locale in zona Duomo a Milano e a una vetrina di un negozio. Il quarantatreenne, senza fissa dimora, è stato sottoposto a direttissima. Le macchine risulterebbero leggermente danneggiate.
Milano: uomo incendia auto della polizia locale, arrestato piromane
