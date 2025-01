Milano: vertice in procura con carabinieri su caso Ramy

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - Un vertici in procura a Milano per fare il punto dopo i video diffusi da tv e siti su quanto accaduto lo scorso 24 novembre a Ramy Elgaml, 19 anni, morto in zona Corvetto mentre, a bordo di uno scooter guidato da un amico, veniva inseguito dai carabinieri. Nel tardo pome...

Milano, 9 gen. (Adnkronos) – Un vertici in procura a Milano per fare il punto dopo i video diffusi da tv e siti su quanto accaduto lo scorso 24 novembre a Ramy Elgaml, 19 anni, morto in zona Corvetto mentre, a bordo di uno scooter guidato da un amico, veniva inseguito dai carabinieri. Nel tardo pomeriggio, in una stanza del quarto piano del Palazzo di giustizia, si sono dati appuntamento la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, con i pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano, titolari dell'inchiesta che vede al momento quattro indagati, per fare il punto con i vertici milanesi dei carabinieri che seguono la ricostruzione dell'incidente tra una gazzella e il mezzo a due ruote.

Prudenza è la parola che riecheggia nel corridoio al termine dell'incontro, mentre restano al momento quattro gli indagati: il carabiniere alla guida dell'auto che deve rispondere, insieme al ventiduenne in sella allo scooter, di omicidio colposo stradale; altri due militari sono indagati invece per favoreggiamento e depistaggio per aver chiesto a un testimone di cancellare il video, ripreso con il cellulare, degli ultimi istanti di vita di Ramy Elgalm.

Telefono su cui inizieranno presto gli accertamenti, mentre resta un'ipotesi quella della procura di aggravare l'accusa verso i carabinieri in omicidio volontario con dolo eventuale, dopo le immagini riprese da una dash cam presente su una gazzella dell'Arma e le parole pronunciate dagli uomini in divisa contro i 'fuggitivi'.