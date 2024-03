Mille bare in piazza, Bombardieri (Uil): morti lavoro inaccettabili

Roma, 19 mar. (askanews) - "Dobbiamo considerare la perdita di una sola vita umana inaccettabile, non possiamo perdere tempo nelle discussioni, nella propaganda, ma fare cose concrete subito". Così il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in piazza del Popolo dove si è svolta una iniziativa per...

Roma, 19 mar. (askanews) – “Dobbiamo considerare la perdita di una sola vita umana inaccettabile, non possiamo perdere tempo nelle discussioni, nella propaganda, ma fare cose concrete subito”. Così il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in piazza del Popolo dove si è svolta una iniziativa per ricordare le morti sul lavoro, con 1.040 bare a memoria delle persone che perdono la vita ogni anno in fabbrica o in cantieri.

“Oggi vorremmo richiamare le coscienze di tutti per un dramma che colpisce tante famiglie e posti di lavoro – ha detto – abbiamo bisogno di sensibilizzare le coscienze, di non dimenticare, di costringere la politica e il governo a fare cose subito. Il tentativo oggi è di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei mass media su vite umane spesso dimenticate.