Mille Miglia 2025, terza tappa partita oggi da Roma

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – La mattinata è iniziata molto presto per gli equipaggi della 1000 Miglia 2025, che, alle 5:30, hanno effettuato il Controllo Orario di ripartenza da Roma a Parco de’ Medici. Giunti a Orte, nel viterbese, piloti e navigatori si sono misurati nella prima attività sportiva di questa terza giornata, ovvero una Prova di Media che si è protratta per quasi 7 chilometri.

All’altezza di Baschi poi, si sono svolte le prime 8 Prove Cronometrate, terminate le quali il convoglio ha potuto dirigersi a Orvieto per il Controllo Orario dinnanzi al Duomo, imponente cattedrale duecentesca resa unica da una mirabile commistione di elementi gotici e romanici.

La classifica aggiornata alla Prova Cronometrata 64 vede ancora Vesco e Salvinelli davanti a tutti su Alfa Romeo 6C 1750 Ss. A inseguire Erejomovich e Llanos su Alfa Romeo 6C 1500 Ss, terzi i Turelli su O.M. 665 S Mm Superba 2000. Hotz-Mozzi restano saldamente al comando del Ferrari Tribute su una F8 Spider, così come Magni-Giavardi a bordo di Polestar 4 per la 1000 Miglia Green.

Tenendo la rotta verso Nord, attraversando Pianlungo, le vetture sono giunte ad Allerona, dove ha avuto inizio un’altra Prova di Media, terminata a Ficulle. A sette anni dall’ultimo passaggio, la Corsa più bella del mondo ha fatto poi il suo ingresso a Città della Pieve, la quale ha accolto la manifestazione per un Controllo Timbro. A inaugurare il ritorno della 1000 Miglia nel territorio toscano sono state una serie di prove fra i vigneti di Montepulciano locali.

A seguire, il convoglio raggiungerà per la prima volta Foiano della Chiana per un timbro in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico. Intorno alle 13, gli equipaggi giungeranno infine ad Arezzo, nella quale sosteranno per il pranzo in gara.