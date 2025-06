Minori: Furfaro, 'Governo risponda a chi non può pagare campi estivi e non ha aereo di Stato'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "'Un bimbo che ha finito la scuola e non è figlio della presidente del Consiglio o di un parlamentare che fa? Dove va?'. Ieri in una conferenza stampa sulla mancanza di centri estivi ho posto questa domanda. Chiara, semplice. E invece di rispondere, ...

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "'Un bimbo che ha finito la scuola e non è figlio della presidente del Consiglio o di un parlamentare che fa? Dove va?'. Ieri in una conferenza stampa sulla mancanza di centri estivi ho posto questa domanda. Chiara, semplice. E invece di rispondere, Fratelli d’Italia ha preferito ironizzare sul mio cognome e, da veri patrioti del coraggio, usare la figlia di Giorgia Meloni per difendersi.

Ma forse non l’hanno letta bene. Allora la riformulo. In un Paese in cui un centro estivo costa 180 euro a settimana, i salari sono fermi da anni e un quarto della popolazione è a rischio povertà, chi non è privilegiato cosa fa con i figli? Si licenzia? Sta tre mesi a casa senza stipendio? Perché il punto è tutto qui: Giorgia Meloni può portare la figlia su un aereo di Stato. Ma milioni di genitori italiani non possono permettersi nemmeno di pagare una settimana di campo estivo". Lo afferma Marco Furfaro, responsabile Welfare del Pd.

"E allora -aggiunge- rilancio la domanda. Visto che parlate tanto di natalità, di famiglia, di futuro: cosa fate concretamente per aiutare chi ha figli, ma non ha un aereo di Stato? Perché finora per le famiglie non c’è stato un solo provvedimento degno di questo nome. Presidente, mi risponde o fa un’altra card?”