Missile iraniano diretto verso la Turchia intercettato e abbattuto dalla Nato nel Mediterraneo orientale, detriti a Dörtyol e Hatay.

Un missile balistico lanciato dall’Iran verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dai sistemi di difesa della Nato nel Mediterraneo orientale, evitando vittime o danni significativi. L’episodio evidenzia le crescenti tensioni nella regione e il ruolo cruciale della Turchia come paese membro dell’Alleanza Atlantica nel garantire la sicurezza del proprio territorio.

Missile iraniano su Turchia abbattuto dalla Nato

La Nato ha espresso una forte condanna per il lancio iraniano, ribadendo il proprio impegno verso la sicurezza degli alleati e sottolineando che “l’Alleanza Atlantica è saldamente al fianco di tutti gli alleati, compresa la Turchia”, mentre l’Iran continua le sue offensive nella regione. I sistemi di difesa missilistica dell’Alleanza, presenti nel Mediterraneo orientale, hanno dimostrato la capacità di intervenire efficacemente contro minacce in arrivo, rafforzando così la postura difensiva collettiva.

Dal punto di vista diplomatico, la Turchia ha chiesto all’Iran di evitare qualunque azione che possa condurre a un’ulteriore espansione del conflitto, con il ministro degli Esteri Hakan Fidan che ha sollecitato il proprio omologo di Teheran a prevenire escalation pericolose. La caduta di detriti dell’intercettore nel distretto di Dörtyol nella provincia di Hatay — a circa 40 km dal confine siriano — ha richiamato l’attenzione sulla vulnerabilità di aree civili nelle vicinanze delle linee di conflitto e sulla necessità di mantenere alti livelli di allerta e cooperazione tra gli alleati.

Missile su Turchia abbattuto dalla Nato: scatta l’articolo 5? Cosa si rischia

Le autorità turche hanno reso noto che un missile balistico lanciato dall’Iran, individuato mentre attraversava lo spazio aereo di Iraq e Siria e diretto verso la Turchia, è stato distrutto in volo dai sistemi di difesa aerea della Nato schierati nel Mediterraneo orientale, evitando così un ingresso effettivo nello spazio aereo turco e senza provocare vittime o feriti. Ankara ha sottolineato che la Turchia “non era l’obiettivo” del vettore, che secondo fonti potrebbe essersi diretto verso una base nella parte greca di Cipro prima di deviare dalla traiettoria prevista.

Nonostante la gravità dell’episodio, dal Pentagono è arrivata una precisazione significativa in merito al meccanismo di difesa collettiva della Nato: il Segretario alla Guerra statunitense Pete Hegseth ha affermato che al momento non si ritiene che la situazione possa far scattare l’articolo 5, la clausola che considera un attacco a un membro come un attacco a tutti e che prevede una risposta congiunta dell’Alleanza. “Non crediamo che l’incidente in Turchia possa far scattare l’articolo 5 della Nato”, ha detto, spiegando che non c’è la percezione che questo episodio raggiunga la soglia necessaria per attivare quella risposta collettiva.