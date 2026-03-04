A largo delle coste dello Sri Lanka, questa mattina è stata colpita una nave da guerra iraniana da un sottomarino. A bordo c’erano 180 persone.

Nave iraniana attaccata e affondata a largo dello Sri Lanka: almeno 140 dispersi

A largo dello coste dello Sri Lanka, l’Iris Dena, una delle navi da guerra iraniane più recenti, è stata colpita probabilmente da un sottomarino. Secondo fonti della Marina dello Sri Lanka e del Ministero della Difesa sarebbero almeno 140 le persone disperse. Pete Hegseth, segretario alla Difesa, ha dichiarato che gli Usa hanno usato un siluro lanciato da un sottomarino per affondare la nave iraniana. Queste invece le parole del ministro degli Esteri dello Sri Lanka, Vijitha Herath ripreso dall’agenzia Pti:”alle 5.08 di questa mattina, la Marina dello Sri Lanka e la Guardia Costiera hanno ricevuto un messaggio sulla nave che stava affondando, chiamata Iris Dena, a 40 miglia nautiche dal distretto portuale meridionale di Galle.” Sulla nave ha aggiunto che c’erano 180 persone che almeno 30 marinai sono stati tratti in salvo.

Intanto è stato intercettato dalla Nato un missile iraniano contro la Turchia, con fonti di Ankara che dicono all’Afp che l’obiettivo dell’attacco doveva essere una base nella Cipro greca.

Iran, rinviati i funerali di Khamenei

Avrebbero dovuto tenersi stasera i funerali di Stato di Ali Khamenei, la Guida Suprema iraniana morta nell’attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele. La cerimonia è stata rinviata, come ha annunciato la Tv di Stato iraniana, con il Paese che deve far fronte agli attacchi da parte degli Usa e di Israele. Al momento non si sa quando saranno celebrati i funerali di Khamenei.