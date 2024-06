Missili su campo di sfollati a Rafah, almeno 25 morti

Milano, 22 giu. (askanews) – È di almeno 25 morti e 50 feriti il bilancio delle vittime di un attacco israeliano sul campo profughi nella zona Mawasi di Rafah: lo ha reso noto il Ministero della Sanità del Territorio costiero. I parenti di alcune delle vittime parlano di un massacro da parte dell’esercito israeliano che avrebbe preso di mira le tende degli sfollati di Gaza.

“Eravamo seduti in silenzio e siamo stati sorpresi da un attacco missilistico, abbiamo corso, hanno colpito qui, come potete vedere, come potete vedere in questo campo, c’erano bambini, donne e anziani, è una strage”, racconta Abou Ahmad, residente di Rafah.

“E’ stato davvero straziante da vedere. C’erano pezzi di carne smembrata, sangue, schizzi di sangue su tutto il pavimento. Dio mi basta ed è il nostro unico garante”, ha aggiunto Ayman Totah.