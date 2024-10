Missione del presidente Fedriga negli Stati Uniti per promuovere il Fvg

Il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga parte per Washington per promuovere il territorio.

Il viaggio di Massimiliano Fedriga negli Stati Uniti

Domani, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, partirà per una missione negli Stati Uniti, con l’obiettivo di promuovere il territorio e le sue potenzialità. La prima tappa sarà Washington, dove parteciperà al 49° galà della National Italian American Foundation (NIAF), un’importante associazione che dal 1975 si dedica alla promozione della cultura italiana tra gli italoamericani.

Questo evento rappresenta un’importante opportunità per il Fvg, che lo scorso anno è stato riconosciuto come “Regione d’Onore 2024”. Durante la serata, Fedriga avrà l’occasione di presentare il Friuli Venezia Giulia a un pubblico di oltre mille invitati, sottolineando l’importanza della regione sia dal punto di vista turistico che economico.

Promozione turistica e culturale

Nel corso della serata, verranno distribuite guide Lonely Planet in inglese e materiali promozionali del Friuli Venezia Giulia, con un focus particolare sull’evento Go!2025, che si terrà l’anno prossimo. Questo è un passo fondamentale per attrarre turisti e investitori, evidenziando le bellezze naturali e culturali della regione.

Fedriga ha dichiarato che la missione negli Stati Uniti è parte di un percorso strategico per rafforzare la presenza del Fvg nel mercato americano. La regione ha molto da offrire, dalle sue tradizioni culinarie ai paesaggi mozzafiato, e il governatore intende sfruttare ogni opportunità per far conoscere queste peculiarità.

Collaborazione internazionale e investimenti

Un altro momento cruciale della visita sarà la firma di un memorandum of understanding tra il Friuli Venezia Giulia e la Virginia, prevista per lunedì 28. Questo accordo, firmato dai due governatori, Fedriga e Glenn Youngkin, mira a facilitare gli investimenti reciproci tra le imprese italiane e quelle statunitensi.

Secondo Fedriga, questo atto contribuirà a consolidare la collaborazione tra i due territori, aprendo nuove strade per le aziende del Fvg che desiderano espandere la loro attività negli Stati Uniti. La delegazione avrà anche incontri con Promoturismo e altre istituzioni, per discutere opportunità economiche e promozionali.

Inoltre, la delegazione visiterà la sede di Amazon Web Services e parteciperà a un ricevimento presso l’Ambasciata italiana, dove sarà presente anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La missione si concluderà a New York, dove Fedriga e il suo team parteciperanno a ulteriori incontri per promuovere il Friuli Venezia Giulia.