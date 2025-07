Mo: Abbas, 'riconoscimento Francia vittoria per causa palestinese'

Ramallah, 25 lug. (Adnkronos) – "Il riconoscimento della Francia è una vittoria per la causa palestinese, che riflette il suo impegno sincero nel sostenere il popolo palestinese e i suoi legittimi diritti alla terra e alla patria, in conformità con il diritto internazionale e la legittimità riconosciuta". Così, in una dichiarazione, il presidente dell'Autorità palestinese, Mahmoud Abbas, accoglie con favore la decisione del presidente francese Emmanuel Macron di riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina durante la prossima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre.

Abbas esprime profondo apprezzamento per il coraggioso passo compiuto da Parigi, che contribuirà in modo significativo al raggiungimento della pace basata sulla soluzione dei due Stati, in linea con la legittimità e il diritto internazionale.

Nella sua dichiarazione, Abbas esprime inoltre gratitudine nei confronti dell'Arabia Saudita per i suoi sforzi e la sua ferma posizione, guidata dal Custode delle Due Sacre Moschee, Re Salman bin Abdulaziz, e dal Principe Ereditario e Primo Ministro Mohammed bin Salman, riferisce l'agenzia di stampa Wafa. Il capo dell'Anp attribuisce alla loro leadership il ruolo chiave nel favorire la decisione della Francia di riconoscere lo Stato di Palestina, sottolineando che il riconoscimento da parte della Francia è una testimonianza del ruolo dei paesi che credono nella soluzione dei due Stati e si impegnano a salvarla, soprattutto alla luce dei tentativi sistematici di Israele di indebolirla, in particolare attraverso la guerra di genocidio in corso a Gaza.