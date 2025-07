Mo: Alfieri (Pd), 'Macron riconosce Palestina, Italia esca da silenzio'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “Mentre Macron, come altri Paesi europei a partire dalla Spagna di Sanchez, assumono una posizione chiara e coraggiosa, il governo italiano continua ad essere ambiguo. Ambiguità che rischia di trasformarsi in complicità con le atrocità che il go...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Mentre Macron, come altri Paesi europei a partire dalla Spagna di Sanchez, assumono una posizione chiara e coraggiosa, il governo italiano continua ad essere ambiguo. Ambiguità che rischia di trasformarsi in complicità con le atrocità che il governo Netanyahu sta compiendo a Gaza. Che cos’altro deve succedere". Così su Facebook il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri e membro della Segreteria nazionale dem.

"È ora che l’Italia esca dal silenzio omertoso e si assuma la propria responsabilità storica. Riconoscere lo Stato di Palestina, come il Partito Democratico sostiene da tempo, non è solo un atto simbolico: è un passo necessario per riaffermare i principi basilari del diritto internazionale e tenere viva la prospettiva dei 'due popoli, due Stati'”.