Mo: Anp, 'circa 15.000 minori uccisi dal 7 ottobre'

Gaza, 4 giu. (Adnkronos) – Sono circa 15.000 i minori uccisi dal 7 ottobre nei territori palestinesi. Lo rende noto il ministero dell’Istruzione gestito dall’Autorità Palestinese a Ramallah, aggiungendo che la maggior parte di essi è morta a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est ed era composta per lo più da studenti o da bambini in età prescolastica.

"Israele ha distrutto scuole e asili nido e ha preso di mira i civili, in particolare i bambini, che sono stati sfollati con la forza, detenuti o privati ​​dell’accesso al cibo e alle cure mediche", ha affermato il ministero.