Mo: arrestato israeliano per spionaggio a favore dell'Iran

Tel Aviv, 4 dic. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un residente di Ashkelon, nel sud di Israele, con l'accusa di spionaggio a favore dell'Iran. Lo ha reso noto la polizia e lo Shin Bet in una dichiarazione congiunta. Il sospettato, Amir Malka, 37 anni, , attivo da diversi mes, aveva gu...