Mo: Ascari (M5S), 'onore ospitare Albanese in Parlamento'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "È stato un onore ospitare Francesca Albanese in Parlamento. Una costruttrice di pace che ha avuto il coraggio di denunciare apertamente le aziende che si stanno arricchendo sul genocidio in atto a Gaza e sull’occupazione illegale e criminale portata avanti dallo Stato terrorista Israele". Lo afferma la deputata M5S Stefania Ascari, coordinatrice dell'intergruppo per la Pace tra la Palestina e Israele.

"Nel suo rapporto, Albanese ha messo in luce il business costruito sulla pelle di esseri umani inermi e ha spiegato chiaramente perché il genocidio non viene fermato: perché, per molti, è redditizio, economicamente vantaggioso. Le sanzioni imposte nei suoi confronti dagli Stati Uniti, così come le minacce e i continui tentativi di delegittimazione da parte del governo israeliano, dimostrano quanto le sue parole facciano paura a chi ha interesse a far sì che nulla cambi. Per questo motivo, Francesca Albanese merita il massimo sostegno e l’abbiamo ufficialmente candidata al Premio Nobel per la Pace, in quanto autentico patrimonio dell’umanità, capace di ricordarci il dovere – oggi più che mai – di restare, anzi, di tornare umani".