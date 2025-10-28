Mo: Bagnasco (FI), 'vergognoso episodio di antisemitismo alla Ca' Foscari'

Home > Flash news > Mo: Bagnasco (FI), 'vergognoso episodio di antisemitismo alla Ca' F...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Solidarietà piena a Emanuele Fiano, a cui è stato vergognosamente impedito di parlare durante un incontro alla Ca’ Foscari di Venezia, colpevole soltanto delle sue origini ebraiche. Episodi di antisemitismo come questo, sempre più frequenti e inquietanti, non possono né devono essere tollerati o sottovalutati”. Così Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia per la commissione Difesa.