Mo: Bergamini, 'Landini sfasciacarrozze della rappresentanza'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – "Il segretario della Cgil Maurizio Landini sta trascinando il sindacato verso un terreno ideologico che non c’entra nulla con le istanze dei lavoratori. È uno sfasciacarrozze della rappresentanza. La questione palestinese viene piegata a vessillo per una continua ostilità antigovernativa, del tutto estranea rispetto a quanto accade in Medio Oriente".

Così Deborah Bergamini, deputata e vice segretaria di Forza Italia.

"Se avesse davvero a cuore la sofferenza del popolo di Gaza, Landini dovrebbe mobilitare l’opinione pubblica per chiedere ad Hamas di accettare l’accordo di pace, evoluzione che farebbe cessare immediatamente le ostilità. Perché non lo fa?", conclude.