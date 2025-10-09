Mo: Berrino (FdI), 'bene piano Trump, ora sinistra eviti sollevare tensioni'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Accolgo con grande attenzione e soddisfazione la notizia dell’accordo di pace delineato nel piano Trump, che rappresenta un passo significativo verso la stabilizzazione di scenari internazionali complessi e delicati come quello che da due anni riguarda la Stris...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Accolgo con grande attenzione e soddisfazione la notizia dell’accordo di pace delineato nel piano Trump, che rappresenta un passo significativo verso la stabilizzazione di scenari internazionali complessi e delicati come quello che da due anni riguarda la Striscia di Gaza. Desidero esprimere un sincero plauso al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro degli Esteri Antonio Tajani e a tutti gli interlocutori istituzionali che si stanno adoperando con responsabilità e determinazione per favorire un percorso diplomatico credibile e concreto verso la pace".

Così il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, componente del comitato parlamentare Schengen.

"Mi auguro che, a partire da oggi, le forze della sinistra e il segretario della Cgil Maurizio Landini evitino di sollevare tensioni strumentali, che rischiano di sfociare in scontri diretti con le forze dell’ordine, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Alle donne e agli uomini in divisa, che ogni giorno presidiano le strade e difendono le istituzioni democratiche con senso del dovere e spirito di servizio, va il mio più profondo ringraziamento e la mia piena solidarietà", conclude.