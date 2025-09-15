Mo: Bonelli, 'Netanyahu e Ben Gvir criminali di guerra, piano è pulizia etnica a Gaza'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Le parole deliranti e criminali di Ben Gvir, che oggi ha invocato la costruzione di insediamenti ebraici a Gaza e addirittura di una 'zona di lusso' per la polizia israeliana, svelano il piano del governo Netanyahu: annettere Gaza e Cisgiordania con un&rsq...

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "Le parole deliranti e criminali di Ben Gvir, che oggi ha invocato la costruzione di insediamenti ebraici a Gaza e addirittura di una 'zona di lusso' per la polizia israeliana, svelano il piano del governo Netanyahu: annettere Gaza e Cisgiordania con un’occupazione illegale, che calpesta il diritto internazionale". Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"La domanda che pongo è semplice: chi difende i palestinesi da questa invasione criminale, da questo disegno di pulizia etnica? Questa è la prova del carattere coloniale e di apartheid di Israele, sostenuto da un Occidente che continua a praticare un vergognoso doppio standard, con il silenzio e la complicità verso Israele, che bombarda scuole, ospedali, campi profughi, e ora dichiara apertamente di voler occupare e annettere territori. A Gaza è morta l’Europa, perché ha rinunciato ai suoi valori fondanti di pace, diritti umani e giustizia, piegandosi al ricatto politico e militare di Netanyahu".

"Benjamin Netanyahu è un criminale che trascinerà il Medio Oriente e il mondo in una spirale di guerra senza fine. L’Italia e l’Unione Europea devono prendere posizione, sospendendo ogni forma di cooperazione politica, economica e militare con Israele".