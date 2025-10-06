Mo: Bonelli, 'Trump ammazza la pasta italiana, governo Meloni dov’è?'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Oggi assistiamo ai risultati dell’amicizia del Governo Meloni con gli Usa: Trump impone una tassa aggiuntiva del 92% sulla pasta italiana, portando le tasse complessive al 107%, e la presidente del Consiglio tace. Questa è la realtà di una politic...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Oggi assistiamo ai risultati dell’amicizia del Governo Meloni con gli Usa: Trump impone una tassa aggiuntiva del 92% sulla pasta italiana, portando le tasse complessive al 107%, e la presidente del Consiglio tace. Questa è la realtà di una politica totalmente asservita a Washington, che non difende gli interessi delle imprese italiane ma li sacrifica per compiacere i suoi alleati d’oltreoceano".

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza verdi e sinistra.

"Calano i profitti, le aziende minacciano di lasciare il Paese, come dichiarato stamattina dall’Ad di Molisana, e il governo dei 'patrioti' continua a parlare di sovranità nazionale. Ma la verità è che sono patrioti sì, di Donald Trump. Dov’è Giorgia Meloni che si era fatta pontiera nei suoi viaggi a Washington? Ha capito che per essere più forte negli scenari che contano deve essere con Trump. Forte con i deboli e debole con i forti", conclude.