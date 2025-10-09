Mo: Bonetti, 'pace è percorso fragile, va perseguita ogni giorno'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Innanzitutto oggi è una bella giornata, una giornata immensa, perché il cessate il fuoco che è stato raggiunto significa che oggi delle donne, degli uomini, delle bambine e dei bambini hanno una speranza di vita che ieri, sotto i bombardamenti, n...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Innanzitutto oggi è una bella giornata, una giornata immensa, perché il cessate il fuoco che è stato raggiunto significa che oggi delle donne, degli uomini, delle bambine e dei bambini hanno una speranza di vita che ieri, sotto i bombardamenti, non avevano. Questo è il dato sul quale ci dobbiamo confrontare assumendoci una responsabilità, perché poi la pace è un percorso fragile e va perseguita e preservata ogni giorno con costanza e con i compromessi necessari".

Così la presidente di Azione Elena Bonetti, intervenendo a Coffee Break su La7.

"Il piano di pace riguarda fortemente anche la situazione politica interna a Israele e al governo Netanyahu. Quello che noi ci auguriamo è che oggi Israele sostenga questo piano di pace che ha un sostegno importante a livello internazionale, con la mediazione di Egitto, Qatar e e Turchia. Erano già uscite indiscrezioni che non ci fosse l’accordo di tutta la compagine di governo, come oggi è stato confermato. Azione ha detto in modo molto esplicito che sui ministri Smotrich e Ben Gvir bisogna mettere sanzioni individuali, proprio per andare a indebolire politicamente la regia di comando. Bisogna evitare che adesso queste minoranze dentro al governo di Israele facciano da ostacolo, perché nella fase di attuazione del piano le difficoltà non mancheranno", conclude.