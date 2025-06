Mo: Calenda, 'da M5S e Avs calcolo politico per consenso su Gaza'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Schlein era disponibile" ad integrare la piattaforma dicendo "che la piazza era aperta a chi non vuole distruggere lo stato di Israele" ma "M5S e Avs hanno detto no perchè il loro obiettivo è consolidare consenso politico sulla quest...

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Schlein era disponibile" ad integrare la piattaforma dicendo "che la piazza era aperta a chi non vuole distruggere lo stato di Israele" ma "M5S e Avs hanno detto no perchè il loro obiettivo è consolidare consenso politico sulla questione Gaza. Non dico Schlein ma Avs e Conte stanno facendo un calcolo politico per sfruttare quello che sta accadendo.

Noi faremo una manifestazione in un altro giorno, in un'altra città, che non è una manifestazione contro". Lo dice Carlo Calenda a Omnibus a La7.