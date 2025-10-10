Mo: Calenda, 'Landini unico segretario sindacato che dice governo complice genocidio'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Il caso di Landini è "unico nella storia penso, il segretario di un sindacato che dice che il governo è complice politico di un genocidio. Come fai a dirlo? Se perdiamo l'uso delle parole... il 25 ottobre ci sarà un nuovo sciopero 'cont...

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Il caso di Landini è "unico nella storia penso, il segretario di un sindacato che dice che il governo è complice politico di un genocidio. Come fai a dirlo? Se perdiamo l'uso delle parole… il 25 ottobre ci sarà un nuovo sciopero 'contro le armi', il livello è quello di miss universo che dice 'voglio la pace nel mondo', siamo più o meno a questo livello.

Farei notare a Landini che la situazione dell'automotive in Italia è disastrosa, su questo non riesce a dire una parola chiara". Così il leader di Azione Carlo Calenda, intervenendo al 40esimo convegno di Confindustria Giovani imprenditori a Capri.