Mo: Calenda, 'non penso che abbiamo pace, abbiamo tregua e possibilità riaprire Gaza'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Non penso che abbiamo la pace in Medio Oriente, penso che abbiamo una tregua. La possibilità di riaprire Gaza, portare aiuti, se le cose funzioneranno di levare Hamas che è un fatto fondamentale. Che Israele voglia realmente costruire lì una situazione stabile, almeno una autogestione o una gestione condivisa con classe una dirigente palestinese, è molto difficile.

La destra israeliana ha cambiato il volto di Israele". Così il leader di Azione Carlo Calenda, intervenendo al 40esimo convegno di Confindustria Giovani imprenditori a Capri.