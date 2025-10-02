Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "L’accordo di pace non piace alla destra criminale israeliana, all’Iran, alla Jihad palestinese, ad Alleanza Verdi Sinistra e al M5S. Hamas è ancora indecisa. Questi i fatti. Forse occorre porsi una domanda Pd, Iv, Più Europa su come si possa pensare di governare con su questi presupposti". Lo scrive sui social Carlo Calenda.
Home > Flash news > Mo: Calenda, 'Pd, Iv e Più Europa come possono governare con M5S ...
Mo: Calenda, 'Pd, Iv e Più Europa come possono governare con M5S e Avs?'
Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "L’accordo di pace non piace alla destra criminale israeliana, all’Iran, alla Jihad palestinese, ad Alleanza Verdi Sinistra e al M5S. Hamas è ancora indecisa. Questi i fatti. Forse occorre porsi una domanda Pd, Iv, Più Europa su come si possa...