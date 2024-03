MO: Carfagna, 'siamo con Forze armate, no a incertezze e ipocrisie'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "Con il voto di oggi siamo chiamati a confermare il sostegno del Parlamento agli uomini e alle donne che servono l'Italia in divisa dentro e fuori i confini nazionali. Noi siamo con le Forze armate, senza alcuna esitazione. A loro dico: siete il nostro orgoglio, il nostro presidio, il puntello del nostro prestigio internazionale, grazie alla credibilità che ogni giorno conquistate sul campo. Sappiamo di poter contare su di voi, vi confermate un indispensabile scudo a difesa del nostro spazio di libertà, di democrazia e di diritti". Lo ha detto Mara Carfagna, presidente di Azione, intervenendo in Aula alla Camera in dichiarazione di voto sulle nuove missioni internazionali.

"Le tre nuove missioni su cui siamo chiamati ad esprimerci – ha spiegato – corrispondono a emergenze impensabili fino a pochi mesi fa, che mettono a rischio ogni precedente certezza e richiedono scelte eccezionali. Sarebbe un bene se il Parlamento riuscisse a parlare con una voce sola. Ci sono tre aggressioni da fronteggiare. La prima è l'offensiva delle milizie filo-iraniane degli Houthi contro le navi commerciali in transito nel Mar Rosso. La seconda è la guerra dei terroristi di Hamas, che non hanno alcun interesse alla pace, ad arrivare alla soluzione dei ‘due popoli e dei due Stati’, ma hanno come unico obiettivo la cancellazione dello Stato di Israele".

La terza "è quella della Russia in Ucraina. Su tutti questi scenari siamo chiamati a fare il nostro dovere. Il governo rompa perciò gli indugi sulla proposta di usare i fondi requisiti alla Russia per sostenere l'Ucraina, agisca con determinazione nella missione in Mar Rosso, lavori per rafforzare l'asse con i grandi Paesi europei, Germania e Francia, isolando i sostenitori del finto pacifismo filoputiniano e filo-Hamas. Non è tempo di atteggiamenti ondivaghi e talvolta ipocriti su alleanze e interessi geopolitici, stare un po’ di qua e un po’ di là non è consentito. Viviamo in un’era che richiede chiarezza, coraggio, capacità di visione, responsabilità e spero davvero – ha concluso – che l’Italia ne sia all’altezza”.