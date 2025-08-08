Home > Flash news > Mo: Carney, 'piano Israele sbagliato, metterà a rischio vita osta...

Mo: Carney, 'piano Israele sbagliato, metterà a rischio vita ostaggi'

Ottawa, 8 ago. (Adnkronos) - Il piano di Israele di prendere il controllo di Gaza City è "sbagliato" e metterà a rischio la vita degli ostaggi rimasti. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa il primo ministro canadese Mark Carney....

