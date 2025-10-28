Mo: Ceccardi (Lega), 'non far parlare ebrei in università ricorda tempi bui'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non far parlare i cittadini ebrei nelle università ricorda tempi bui, che non devono più ripetersi. Quante volte abbiamo detto ‘mai più’? E invece di errori così gravi e irrispettosi se ne stanno facendo molti. L’antisem...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Non far parlare i cittadini ebrei nelle università ricorda tempi bui, che non devono più ripetersi. Quante volte abbiamo detto ‘mai più’? E invece di errori così gravi e irrispettosi se ne stanno facendo molti. L’antisemitismo deve essere cacciato via dalle università, che devono difendere il dibattito, la libertà e il rispetto delle appartenenze etniche".

Così Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, commentando a Ping Pong su Rai Radio1 le proteste all’Università Ca’ Foscari di Venezia contro l’intervento dell’ex deputato Pd Emanuele Fiano.