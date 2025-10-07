Mo: Cirielli, '7 ottobre ferita ancora aperta nella coscienza dell'umanità'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "A due anni dalla barbara aggressione compiuta da Hamas contro il popolo israeliano, il 7 ottobre 2023 rappresenta ancora una delle giornate più oscure della nostra epoca, una ferita aperta nella coscienza collettiva dell’umanità". Così il viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli.

"Quell'attacco terroristico di ferocia inaudita che ci ricorda le stragi barbariche di migliaia di anni fa, colpì deliberatamente migliaia di civili inermi, donne, bambini, anziani.

Oggi mi stringo ancora una volta al dolore dei familiari delle vittime con l'auspicio di una liberazione immediata di tutti gli ostaggi ancora nelle mani dei terroristi. È inaccettabile che una tragedia di questa portata possa essere relativizzata o dimenticata. L’indifferenza o il silenzio sulle atrocità del 7 ottobre sono la negazione dei valori della civiltà, della libertà e della democrazia", conclude.