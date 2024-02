Mo: Cirielli, 'Albanese va destituita'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "La relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati, l'italiana Francesca Albanese, già da tempo inaffidabile e con posizioni filo Hamas, è diventata ormai oltraggiosa nei confronti di Israele. I vertici delle Nazioni unite, in primis il Segretario generale Antonio Guterres, dovrebbero valutarne l'immediata destituzione". Lo afferma Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

"La dottoressa Francesca Albanese, a lungo collaboratrice di Unwra, nelle dichiarazioni pubbliche e giornalistiche -aggiunge l'esponente del Governo- offre una narrativa in linea con quella di Hamas, organizzazione terroristica responsabile del genocidio dello scorso 7 ottobre. Sarebbe bastato soltanto questo per renderla inadatta ad un ruolo di così alto prestigio che non può consentire posizioni tipiche di chi è fiancheggiatore dei terroristi. E oggi ha alzato ancora una volta il tiro, rendendosi incompatibile in maniera evidente con qualsiasi ruolo istituzionale".