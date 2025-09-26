Mo: Conte, 'dopo insulti Meloni a Flotilla, Mattarella rimette chiesa al centro villaggio'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Il messaggio del presidente Mattarella rimette la chiesa al centro del villaggio. Per due aspetti. Il primo è che riconosce l'alto valore di questa iniziativa a differenza della presidente Meloni che, in modo molto irriguardoso e supponente, ha insultato...

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Il messaggio del presidente Mattarella rimette la chiesa al centro del villaggio. Per due aspetti. Il primo è che riconosce l'alto valore di questa iniziativa a differenza della presidente Meloni che, in modo molto irriguardoso e supponente, ha insultato tutti i cittadini che da 44 Paesi" sono imbarcati sulla Flotilla.

Lo dice Giuseppe Conte agli International Sardegna Award

"Il secondo punto è che" le parole di Mattarella chiariscono "anche un altro aspetto che invece Meloni ha rischiato di offuscare: questa iniziativa è stata presa dal Patriarcato Latino di Gerusalemme con il sostegno della Cei ed è una loro iniziativa. Nell'intervento di Meloni c'è stato un equivoco, come se ci fosse una sorta di partenariato con il governo. Non so se consapevole o meno, ma c'è stata una cointestazione di questa iniziative e addirittura Meloni si è offerta come mediatrice. Ma se insulti il tuo interlocutore, parti male come mediatrice, malissimo".