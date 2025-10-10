Mo: Conte, 'non escludo militari italiani ma per ora è prematuro'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "E' assolutamente prematuro, ma per quanto mi riguarda posso dire che se si realizzeranno le condizioni per una forza multinazionale di pace non escludo assolutamente questa possibilità". Lo dice Giuseppe Conte a Scandicci con Eugenio Giani a proposito della possibilità di inviare militari italiani in Medio Oriente.

"Lo dico per esperienza di governo, come presidente del Consiglio che ha girato in lungo e largo il pianeta incontrando anche i nostri contingenti di pace: i nostri militari sono quelli più apprezzati dalle popolazioni locali perché abbiamo nel nostro Dna un'attitudine al dialogo con le comunità locali che altre forze militari spesso non hanno.

Ma ora è prematuro".