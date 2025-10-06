Mo: Croce Rossa, 'disposti a intermediare nuovamente su accordo ostaggi'

Gaza, 6 ott. (Adnkronos) - "Un cessate il fuoco duraturo è fondamentale" e la Croce Rossa afferma di essere disposta a fungere nuovamente da intermediaria nell'accordo sugli ostaggi. "Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha facilitato il rilascio di 148 osta...

Gaza, 6 ott. (Adnkronos) – "Un cessate il fuoco duraturo è fondamentale" e la Croce Rossa afferma di essere disposta a fungere nuovamente da intermediaria nell'accordo sugli ostaggi. "Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha facilitato il rilascio di 148 ostaggi e 1.931 detenuti dall'ottobre 2023", si legge in una dichiarazione. "Il Cicr ha anche facilitato la restituzione delle salme, consentendo alle famiglie di piangere i propri cari con dignità".

"Queste operazioni sono estremamente complesse e richiedono una meticolosa pianificazione logistica e di sicurezza", ha affermato la Croce Rossa, sottolineando che "è pronta ad aiutare a riunire le famiglie e a facilitare la consegna degli aiuti a Gaza in modo da dare priorità alla sicurezza, alla dignità e al benessere dei civili".